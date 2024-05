Vaccini e potere - la mia conferenza in giro per l' Italia per continuare a testimoniare

Nella piscina dove continuo a curarmi la spalla capito in una corsia in condominio con una donna giovane, in forma: si sfinisce di esercizi di riabilitazione e io ho già intuito tutto ma non rinuncio a cercare una conferma: posso chiederti per cosa stai lavorando? “L’anca, ho messo una protesi all’a

ilgiornaleditalia