Uomini e Donne - Mario Cusitore si sbilancia nei confronti di Cristina Tenuta | il gesto che non passa inosservato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 21 maggio 2024) Sta nascendo qualcosa tralontano da? La dama del trono over aveva già manifestato il suo interesse per lui ai tempi del trono di Ida Platano, finito proprio con l’abbandono della donna in seguito alle bugie discoperte dalla redazione. E adesso abbiamo scoperto chehanno iniziato a seguirsi anche sui social, segno che magari potrebbe iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere del talk show Mediaset.: cosa facevano insiemee Roberta Di Padua? Stando a quanto riporta la segnalazione giunta a Deianira Marzano,e Roberta Di Padua si trovavano a Cassino per un evento, ma di Alessandro Vicinanza neanche l’ombra. Questo ha alimentato le voci di crisi tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di, ma sul web si mormora anche che potrebbe trattarsi di un tentativo disperato del corteggiatore per far ingelosire Ida Platano.