Uomini e Donne - Gemma Galgani perde le staffe con Pietro | Mai un complimento Ma lui ribatte a tono! VIDEO

Oggi, sabato 18 maggio, ospiti in studio a Verissimo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione , ex protagonisti di Uomini e Donne . La coppia ha raccontato dei difficili momenti vissuti nella loro storia. Ecco cosa hanno raccontato! comingsoon

Tra le coppie più amate e seguite di Uomini e Donne c’è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione , insieme da 7 anni. Recentemente ospiti a Verissimo, i due hanno raccontato i momenti di crisi che hanno colpito la loro relazione e che, fortunatamente, sono riusciti a superare “L’ho chiamato in lacrime e gli […] L'articolo Uomini e Donne , “L’ho chiamato in lacrime e gli ho chiesto di ritornare” : il racconto di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione proviene da DailyNews24. dailynews24

Uomini e Donne: Fabio stufo va via, Patrizia inchioda Gemma! - uomini e Donne: Fabio stufo va via, Patrizia inchioda Gemma! - Nella puntata che va in onda il 21 maggio 2024, il cavaliere dopo gli scontri lascia il programma, mentre scoppia una lite per la Galgani ... gossipetv

Uomini e Donne, Gemma Galgani finita sotto attacco dopo la critica a Pietro - uomini e Donne, Gemma Galgani finita sotto attacco dopo la critica a pietro - Gemma Galgani ha puntato il dito contro il cavaliere L'inizio della puntata di oggi di uomini e Donne è stato un po' turbolento, visto che Fabio è finito ... lanostratv

Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 22 maggio: la partenza di Rose - Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 22 maggio: la partenza di Rose - Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 22 maggio: Rose lascia Milano Il paradiso delle signore è la soap opera che più di tutte ... televisionando