Uomini e Donne anticipazioni oggi | Mario Verona chiude con Ilenia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2024), martedì 21 maggio 2024, su Canale 5 alle 14:45, andrà in onda una nuova puntata di, il celebre dating show di Maria De Filippi. Il programma continua a conquistare un vasto pubblico, unendo le storie e le emozioni del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo insieme cosa ci riserverà l’episodio odierno.dal 20 al 24 maggio: Ernesto al centro di uno scandalo! Nella puntata di, i riflettori saranno puntati su. Dopo un acceso scontro,ha deciso dire la sua frequentazione con. Nonostante un inizio promettente, i due non sono riusciti a superare le loro divergenze, portando ...