Università - i test TOLC-LP anche nella sede Unisa di Avellino

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’di Salerno ha definito le date in cui sarà possibile sostenere il-LP,organizzato dal CISIA, per l’accesso al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, corso abilitante che permette di acquisire conoscenze e competenze di livello intermedio nell’edilizia e nel territorio. Il nuovo Corso, ospitato presso ladidiin Piazza del Popolo, garantisce un tipo di formazione che sarà sempre più richiesta in Italia, visto che dal 2025 sarà necessario un titolo universitario per accedere alla libera professione di geometra. L’esame finale di laurea ha infatti valore abilitante allo svolgimento della libera professione. Il-LP, che si potrà effettuare previa ...

Test Medicina 2024, i quartini del TOLC possono entrare in graduatoria senza rifare la prova: in quali casi - test Medicina 2024, i quartini del TOLC possono entrare in graduatoria senza rifare la prova: in quali casi - Il MUR ha rilasciato una notizia importante per i quartini che hanno sostenuto il TOLC MED 2023. Chi potrà partecipare alla graduatoria di Medicina 2024. skuola

Test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - test medicina 2024, via libera per i quartini: cosa dice la nota MUR - Gli studenti che l'anno scorso erano in quarta superiore e hanno svolto il TOLC MED 2023 potranno inserirsi nella graduatoria del test medicina 2024 senza ripetere le prove. Ecco quanto annunciato di ... studenti

Medicina, il Consiglio di Stato chiede trasparenza sui test. Il Mur: Non abbiamo banca dati Tolc-Med - Medicina, il Consiglio di Stato chiede trasparenza sui test. Il Mur: Non abbiamo banca dati Tolc-Med - Gli avvocati: «Il Cisia dovrà consegnare tutti i dati e tutta la documentazione . Finalmente adesso potremo accertare quanti errori e imperfezioni vi sono e come hanno inciso sulla graduatoria» ... ilsole24ore