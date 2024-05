Università di Firenze - stella di David incisa sulla porta della stanza di un professore

Ha appena compiuto due anni Pulejo, il suo primo ristorante (premiato sia dal Gambero Rosso sia dalla guida Michelin), Davide Puleio si appresta a bissare con un nuovo locale, completamente diverso. Si chiama Isotta trattoria di quartiere e dà seguito alla voglia di lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale dal sapore nostalgico. Il nome, infatti è quello della nonna del suo socio, Matteo D'Anzi – che gli operatori del settore conosceranno per la sua società di arredo e complementi per hotel e ristoranti – e si trova nel quadrante nord ovest di Roma, a Torrevecchia, dove la famiglia D'Anzi ha vissuto per anni, riunendosi intorno al tavolo nello stesso locale che accoglie questo nuovo progetto.

