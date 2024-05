Un’azienda valdarnese in campo per il verde del Viola Park

(Di martedì 21 maggio 2024) Arezzo, 21 maggio 2024 – . Il compito è stato affidato alla Milani Giardini di Terranuova Bracciolini che, tra le realtà maggiormente all’avanguardia nel settore, ha posto le proprie competenze al servizio del nuovo centro sportivo della Fiorentina in un vero e proprio progetto di architettura paesaggistica volto ad arricchire gli ambienti esterni con diversi elementi vegetali. L’intervento, condotto in sinergia con la pistoiese Vannucci Piante e con la milanese Rappo, ha compreso l’installazione delornamentale e la piantumazione di circa duecento alberi mediterranei diffusi tra ventisei ettari nel comune di Bagno a Ripoli, andando così a contribuire all’estetica e alla vivibilità del. Questo progetto ha permesso di dar vita a un vero e proprio polmonealle porte della città di Firenze, ...

