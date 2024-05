Una voce del nuovo ChatGPT parlava come Scarlett Johansson OpenAI l' ha rimossa - ma dice che non era lei

OpenAI sospende l’uso di una delle voci femminili di ChatGPT OpenAI sta fornendo ulteriori informazioni su come crea le voci AI incluse nel suo chatbot generativo ChatGPT . Le informazioni arrivano insieme all’annuncio che l’azienda ha sospeso l’uso di una particolare voce AI. Questa voce, etichettata da OpenAI come Sky, è stata oggetto di scrutinio dopo che molti utenti hanno affermato … Continua a leggere? windows8.myblog

Scarlett Johansson minaccia un'azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l'attrice ha rifiutato di concederla in licenza. "Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha detto Johansson in una nota al Washington Post.

