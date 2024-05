Una stella di nome Ilaria Alpi - convegno con Veltroni e Sciarelli

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ un altro impegno realizzato, stiamo rivoluzionando la città”. E’ il commento del sindaco Clemente Mastella per la riapertura del Teatro De Simone con sala da tè e caffetteria autonoma. Il primo cittadino ha sottolineato il rilievo che assume per la Città la riconsegna di questa prestigiosa struttura, a seguito del finanziamento nell’ambito del progetto Pics. anteprima24

Non arriva la seconda vittoria tricolore al Giro d’Italia 2024. Nella settima tappa, la cronometro individuale da Foligno a Perugia, c’è un alieno davanti a tutti, il corridore più forte al mondo che chiude praticamente già anche la pratica in classifica generale: dopo Oropa arriva il bis per Tadej Pogacar che trionfa in Maglia Rosa. Una sfida bellissima quella contro le lancette tra il fenomeno della UAE Emirates ed il nostro Filippo Ganna.

oasport