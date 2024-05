Una cosa vergognosa | Santoro getta fango sulla Meloni in aeroporto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) "Ha fatto bene laad accogliere con tutti gli onori Chico Forti, l'italiano detenuto in America e condannato all'ergastolo per omicidio?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Michelenello studio di Otto e mezzo su La7. Il riferimento è alla presenza della presidente del Consiglio a Pratica di Mare, dove due giorni fa è atterrato il volo di Forti. "È una- ha risposto allora il giornalista, candidato alle europee con Pace Terra Dignità - non che sia tornato Forti, perché tutte le questioni umnaitarie mi vedono partecipe e coinvolto, ma è ignobile il fatto che questavenga sfruttata in questa maniera propagandistica. Ma perché in Italia si deve parlare di tutto tranne che della guerra, non c'è niente da fare". Secondo lui, insomma, si tratterebbe dell'ennesimo argomento di ...