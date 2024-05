Una bomba contro il figlio dell' ispettore - ma il movente è sentimentale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - Sembrava un attentato terroristico. Il 2 dicembre scorso, attorno alle 4, un ordigno artigianale confezionato con polvere pirica è esploso sotto la ruota posteriore destra di una Fiat Panda vecchio moo di proprietà di una Digos di Cagliari, devastandola. Se qualcuno fosse passato nella via di Villaspeciosa (Sud Sardegna) al momentoa detonazione si sarebbero contati anche feriti. Dopo cinque mesi di indagini, la sorpresa: la polizia di Stato ha rivelato una rappresaglia di tutt'altra natura. 'Revenge bomb', questo il nome'inchiesta, ha consentito di ricostruire un atto intimidatorio ordito da un gruppo di giovanissimi per vendicarsi deldel poliziotto, 'reo' di essersi fidanzato con la ex di uno di loro. Per piazzare la ...