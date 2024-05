Un weekend di grandi eventi alla Tenuta di Frassineto

Su Rayplay Sound il nuovo podcast WEEKEND IN CAMMINO online dal 22 maggio, con Tiziana Iannarelli e la sua levriera spagnola Apailana. Un racconto in dieci episodi, per scoprire luoghi da visitare a piedi in un fine settimana, in Italia, corredato da utili consigli pratici per i viaggiatori. Weekend in cammino, su RayPlay Sound arriva il nuovo podcast dedicato ai viaggi a piedi Il turismo lento si sta diffondendo sempre di più, i numeri che riguardano i cammini e i camminatori sono in costante crescita, compresi quelli relativi all’impatto economico di questo trend sui territori che vengono attraversati.

