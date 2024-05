Un posto al sole - trama 21 maggio 2024 | Diego proverà ad aiutare Raffaele

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 21 maggio 2024)Giordanoa risollevare le sorti di suo padread Unal, come rivela ladell'episodio che andrà in onda martedì 21. Il portiere di Palazzo Palladini, in particolare, ha avuto un durissimo scontro con Roberto Ferri dopo la caduta del nipotino Antonio, il quale è accidentalmente caduto dalle scale mentre era in cortile con il nonno. Quest'ultimo si è distratto per parlare con Renato e, in quel frangente, il bambino si è infortunato. Poco dopo, Eugenio e Viola hanno accompagnato il figlioletto in ospedale, mentreè stato assalito dai sensi di colpa. In seguito, Roberto ha infierito su Giordano facendo chiare allusioni alla cattiva educazione che, secondo il suo giudizio, il ...