Ultim’ora Serie A - lascia il calcio | l’annuncio spiazza i tifosi

Il centrocampista uruguaiano, reduce dalla salvezza con il Cagliari, potrebbe aprire la campagna acquisti di un top club Domenica ad Empoli la Roma concluderà la stagione 2023-2024. Certa di un piazzamento in Europa League e con la possibilità sfumata di un piazzamento in Champions, l'obiettivo degli uomini di De Rossi è chiudere con una vittoria il campionato.

Sesto anno consecutivo in panchina, nono assoluto per il mister con più presenze in rossoblù. Conferma attesa e voluta fortemente da società, tecnico e tifoseria Senigallia, 20 Maggio 2024 – Aldo Clementi sarà ancora l’allenatore della Vigor Senigallia. Il tecnico senigalliese, classe 1966, da sempre legato alla Vigor non solo per la sua professione di allenatore, è stato ufficializzato nella tarda mattinata di martedì 20 maggio.

