Ultimo - la città di Roma gli intitola il parchetto in cui ha passato la sua infanzia FOTO

36ª giornata di Serie B con l’ultimo turno infrasettimanale. Goldaniga regala i tre punti al Como allo scadere. Vittorie importanti in chiave salvezza per Cosenza e Spezia . 4-3 pirotecnico tra Sudtirol e Ternana. Iemmello piega il Venezia all’ultimo secondo RISULTATI E CLASSIFICA La corsa del Como non si ferma. La squadra di Fabregas passa per 2-1 in casa contro il Cittadella . sportface

L’incipit è il simbolo del ritorno del genio e la sua straordinarietà è semantica. Parthenope , ultima opera di Paolo Sorrentino , va a Cannes laddove il grande regista napoletano esordi con il suo film più affascinante e anarchico: L’uomo in più. E così, dopo È stata la mano di Dio, il premio Oscar torna a identificarsi con Napoli rinverdendone il mito della grande madre fondatrice, leggenda marina di una Dea bella e irraggiungibile come la città . secoloditalia

Per 24 ore, D alle 10 di venerdì 17 alle 10 di sabato 18 maggio, al teatro Puntozero Beccaria , l’unico teatro in carcere in Europa con un ingresso indipendente, si terrà una veglia funebre dedicata alle cinque giovani vittime di Romeo e Giulietta di Shakespeare: oltre ai due innamorati, Mercuzio, Tebaldo e Paride. Al termine, si farà un corteo con animazioni teatrali per le strade della città e si tornerà infine al Beccaria , dove si farà una piantumazione per creare un giardino pensile sul muro esterno del teatro . iodonna

A Cannes 77 l'ascesa rapace del giovane Donald Trump in "The apprentice" - con un sold out esplosivo a Città del Messico Ultimo Aggiornamento Fotogallery - A Cannes 77 Kevin Costner sul red carpet per "Horizon" Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cannes 77, da Salma a Selena:...

I Maneskin sono tornati live... con l'ennesimo sold out: oltre 55mila persone a Città del Messico - con un sold out esplosivo a Città del Messico Ultimo Aggiornamento Fotogallery - A Cannes 77 i red carpet di "The Shrouds" e "The apprentice" Ultimo Aggiornamento Fotogallery - A Cannes 77 Kevin ...