Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 20 | 10

Roma Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno La guerra è Medio Oriente in apertura di giornale possibile svolta nel conflitto fra Israele e Palestina Tel Aviv avrebbe deciso di accantonare i piani per una grande offensiva nella città di Raffa nel sud della striscia e Agira in modo più limitato dopo averne discusso con gli Stati Uniti e quanto afferma un analista del Washington Post che Cita come fonti funzionari a conoscenza del dossier secondo l’analista il piano precedente di inviare le due divisioni in città non andrà avanti e le operazioni saranno più limitate con nuovi piani che comporteranno meno Vittime Civili allo scopo di ottenere il via libera di Washington torniamo in Italia negli uffici di via della boscaiola Milano la Guardia di Finanza ha istituito una perquisizione alla fondazione che si occuperà delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su richiesta della procura Meneghina che Indaga per sospetta corruzione iniziativa i tuoi indagati sono l’ex amministratore delegato della fondazione Milano Cortina Vincenzo novari l’ex dirigente della fondazione Massimiliano Zuco è l’ex Rappresentante legale della società che si era aggiudicata l’incarico per lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi e Paralimpiadi il nome Luca Tommasini al vaglio degli inquirenti presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto dei servizi stessi un appalto del valore di 1,8 milioni di euro stando al lavoro fatturato andiamo nel napoletano scuole chiuse e carcere evacuato centinaia di famiglie sfollate dopo le scosse di ieri 11 le principali registrate dai sismografi seguite da centinaia di avvisaglie almeno 150 scosse il rischio che i campi Flegrei la terra ritorni a tremare sempre più forte Lo sciame sismico non è finita avvertono gli esperti a Pozzuoli tre edifici sono stati sgomberati dai Vigili del Fuoco evacuati 35 nuclei familiari non è stata segnalata alcun danno a Napoli a dirlo il sindaco Gaetano Manfredi le squadre di Protezione Civile i tecnici del comune della città metropolitana che stanno effettuando i sopralluoghi finora non hanno evidenziato danni alle strutture scolastiche alle strutture sportive comprese lo stadio Maradona non è stato segnalato nessun luogo alcun effetto significativo aggiunto il primo cittadino partenopeo ultima notizia in chiusura una persona è morta 30 sono rimaste ferite sul volo Londra Singapore della Singapore Airlines incappato in una violenta turbolenza per via del maltempo Il boeing 777 300 partito da Heathrow lunedì è atterrato in emergenza banco tra le 15:34 le 16:34 a Singapore a bordo c’erano 18 membri dell’equipaggio 211 passeggeri uno di loro non è sopravvissuto la compagnia si è limitata a comunicare le sue più profonde condoglianze alla famiglia della persona morta di cui non sono ancora note le generalità nella nazionalità stiamo lavorando con la totalità locale in Thailandia per fornire l’assistenza medica necessaria e invieremo una squadra a Bangkok per fornire tutta l’assistenza aggiuntiva ha scritto Singapore Airlines era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

Roma Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo nel napoletano in apertura una scossa di magnitudo 4.4 preceduta da un’altra di 3.5 da 50 anni da terra non tremava così nella zona dei Campi Flegrei che da mesi è interessata da uno sciame sismico di varie intensità ma ieri sera All’ennesima scossa la gente è scesa in strada ha preferito dormire in auto per la paura nella tarda serata il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha scritto su Facebook sarà una notte che non dimenticheremo le scosse sono state avvertite nettamente dalla popolazione non solo a Pozzuoli Ma anche molti quartieri di Napoli le più rilevanti hanno fatto scattare l’allarme anche in alcuni comuni dell’interland come Giuliano e Afragola la cronaca inchiesta della procura di Milano sulla fondazione Milano Cortina lente che organizza i giochi olimpici invernali del 2026 tra le persone indagate per corruzione e turbativa d’asta nessuna delle tre è un dirigente è un dipendente attuale della Dov’è la Guardia di Finanza di Milano ha effettuato perquisizioni e acquisizioni dei sistemi informatici andiamo in Iran in corso a Fabrizia la cerimonia per l’ultimo saluto dal Presidente iraniano Raisi alle altre persone morte nell’incidente che domenica scorsa ha visto coinvolto l’elicottero su cui viaggiavano la Jato l’ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale nelle prossime ore sono previste altre cerimonie funebri il Capo di Stato Maggiore dell’Iran ha ordinato un’inchiesta per chiarire le cause dello schianto dell’elicottero la Russia Dal canto suo si è dichiarata disponibile a fornire l’assistenza secondo i media di Stato iraniani ed elicottero è precipitato a causa di un guasto tecnico torniamo in Italia dalle 8 di oggi fino alle 22 le sigle sindacali dei taxi sono in sciopero a livello nazionale per chiedere al governo l’approvazione dei decreti attuativi la legge quadro del settore la protesta riguarda anche quello che i tassisti definiscono l’uso illegittimo delle autorizzazioni per le vetture a noleggio con conducente termino nuovi per la categoria da anni alle prese con un numero ridotto di vetture in circolazione rispetto alle altre grandi città europee e alla ricerca di un sistema di regole condivise la coesistenza con i NCC in chiusura sposiamoci in Thailandia e di un morto e oltre 30 feriti il bilancio delle forti turbolenze che hanno interessato il volo della Singapore Airlines in viaggio da Londra a Singapore l’aereo è stato dirottato verso Banco che è atterrata alle 15:45 ora locale Sul volo viaggiavano 211 passeggeri ai 18 membri dell’equipaggio ha spiegato la compagnia In una nota la Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del deceduto si legge era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

