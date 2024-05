Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 15 | 10

Roma Daily News radio giornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio sono 39 le famiglie residenti in tre edifici tra Pozzuoli e Bacoli sgomberate in seguito allo sciame sismico che sta interessando i campi Flegrei Stiamo parlando ovviamente delle scosse una precauzione dovuta a causa dell’esistenza del terremoto e danni riscontrati dai Vigili del Fuoco e ancora allerta Rossa Nelle prossime 24 ore in Veneto a causa della nuova ondata di maltempo che si prepara a colpire Secondo le previsioni da oggi tutto il nord Italia con forti temporali e nubifragi smottamenti strada interrotta nel veronese scuole chiuse in Tre Comuni il maltempo si abbatte anche sulla sedicesima tappa Livigno Santa Cristina percorso orario Cambiati dopo la cancellazione del Passo dello Stelvio la sedicesima tappa viene ulteriormente accorciata con la cancellazione dell’ombra e il pass Braccio di Ferro Tra Corridori organizzatori per invocare il protocollo meteo e dunque modificare il tracciato l’esercito israeliano sta proseguendo le sue offensive nella striscia sia gli abalia sia la fame nel sud sia nella zona centrale del club palestinese lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui è già balli ha i soldati hanno localizzato un deposito di razzia di postazioni di lanci in una moschea ha anche araba proseguono le operazioni sono stati uccisi numerosi terroristi localizzati Razzi e di equipaggiamento militari nell’aria nelle passate 24 ore ha aggiunto la stessa Fonte sono stati colpiti e distrutti circa 70 obbiettivi terroristici in tutta la striscia Inclusi i depositi militari infrastrutture e posizioni di lancio dei Razzi e cellule terroristiche in chiusura Torniamo a parlare di scuola e tempo anche di ricorsi con ANIEF facciamo il punto con Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato secondo il PNR i corsi per i 30 cfu ci sono ancora in corso i corsi per esempio per gli idonei del TFA Foligno dell’ottavo ciclo per la specializzazione sul sostegno è ancora che sono i laureati in Scienze della Formazione Primaria e si Laureana dopo il 30 giugno purtroppo l’ordinanza dice che chi è iscritto a un corso universitario per conseguire l’abilitazione E la specializzazione si può inserire ma se non consegui il titolo entro il 30 giugno doveva aspettare due anni per sciogliere la riserva Ecco perché noi siamo più che convinti invece che questo sia una norma ingiusta discriminatoria e ragionevole e quindi abbiamo avviato Con l’ufficio legale e fuori corso per tutti coloro che stanno frequentando questi corsi e non per colpa loro ma per colpa degli atenei dei ritardi dell’amministrazione e conseguiranno il titolo dopo il 30 giugno noi riteniamo che questo titolo possa essere sciolto dopo così era stato scritto in una delle bozze Durante gli incontri che c’era stato presentato Purtroppo nel testo finale non è così ed è veramente illogico andasse a privare di personale nel frattempo abilitato specializza dallo Stato dell’università italiana e che può dare un contributo alla nostra scuola importante quindi a ricorrere con Anja e falsità ed è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

Roma Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale questa mattina presto gli agenti di polizia di Rohan hanno neutralizzato un individuo armato che era chiaramente intenzionato a dare fuoco alla Sinagoga della città il messaggio su X del Ministro dell’Interno francese darmann Mi congratulo con loro per la prontezza il coraggio dimostrati a giunto l’emittente riporta testimonianze circolate sui social secondo che una persona armata di coltello avrebbe attaccato un poliziotto l’ondata di maltempo che da giorni ha colpito le regioni del nord prosegue ancora il Dipartimento della Protezione Civile diramato per la giornata di oggi lo stato di allerta rossa per gran parte del Veneto è di allerta arancione per la Lombardia e Friuli Venezia Giulia il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato aperta l’unità di crisi per lo stato di emergenza particolarmente grave la situazione a Castelfranco Veneto Treviso dove sono caduti cento millimetri di pioggia in un’ora e sono i sondati torrenti e venale Mou il sindaco Stefano Marcon che è anche presidente della provincia annunciato la chiusura di tutte le scuole critica anche la situazione in Lombardia Dove si sono verificati a causa delle intense piogge cadute di alberi danneggiamenti di ponti e allagamenti gli esperti dell’agenzia internazionale per l’energia atomica hanno ispezionato la centrale nucleare Ucraina di zaporigia non hanno trovato armi pesanti o indicazioni che droni sarebbero potuti essere lanciati dal sito l’ha reso noto l’agenzia stessa in un comunicato sottolineando tuttavia che In alcune zone dell’impianto l’accesso è ancora vietato gli esperti dell’Aia hanno effettuati ispezioni ai piedi all’interno del perimetro del sito e di altri edifici a cui è consentito accedere si legge nella nota non hanno osservato armi pesanti o indicazioni che i droni avrebbero potuto essere lanciati dalla centrale Ma gli esperti dicono che non è ancora consentito accedere a tutte le aree il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto la prima edizione della giornata del laureato e alla premiazione dei laureati eccellenti all’università Sapienza di Roma vi facciamo ascoltare un estratto del suo intervento dopo esserne uscito 60 anni addietro con la seduta di laurea presieduta dalla preside della facoltà di giurisprudenza di Allora l’indimenticabile storico del diritto francese Calasso poc’anzi ricordato con l’intervento del Creatore della mia tesi il maestro ha diritto costituzionale Carlo Esposito è una o ben poco da aggiungere alla alle parole della splendida Lectio del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana on-line in maniera estremamente efficace espresso e è fatto intendere lo spirito della sapienza e il desiderio sollecitato per gli studi per il loro approfondimento chiudiamo con lo sport Coppa Italia ad Allegri due turni di squalifica 5mila euro di multa e procura FIGC che aprono inchiesta il procedimento avviato per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido maciago le immagini della reazione del tecnico Livornese dopo il cartellino rosso durante la partita disputata all’Olimpico hanno fatto il giro del mondo è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

