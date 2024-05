Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 14 | 10

Roma Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale questa mattina presto gli agenti di polizia di Rohan hanno neutralizzato un individuo armato che era chiaramente intenzionato a dare fuoco alla Sinagoga della città il messaggio su X del Ministro dell’Interno francese darmann Mi congratulo con loro per la prontezza il coraggio dimostrati a giunto l’emittente riporta testimonianze circolate sui social secondo che una persona armata di coltello avrebbe attaccato un poliziotto l’ondata di maltempo che da giorni ha colpito le regioni del nord prosegue ancora il Dipartimento della Protezione Civile diramato per la giornata di oggi lo stato di allerta rossa per gran parte del Veneto è di allerta arancione per la Lombardia e Friuli Venezia Giulia il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato aperta l’unità di crisi per lo stato di emergenza particolarmente grave la situazione a Castelfranco Veneto Treviso dove sono caduti cento millimetri di pioggia in un’ora e sono i sondati torrenti e venale Mou il sindaco Stefano Marcon che è anche presidente della provincia annunciato la chiusura di tutte le scuole critica anche la situazione in Lombardia Dove si sono verificati a causa delle intense piogge cadute di alberi danneggiamenti di ponti e allagamenti gli esperti dell’agenzia internazionale per l’energia atomica hanno ispezionato la centrale nucleare Ucraina di zaporigia non hanno trovato armi pesanti o indicazioni che droni sarebbero potuti essere lanciati dal sito l’ha reso noto l’agenzia stessa in un comunicato sottolineando tuttavia che In alcune zone dell’impianto l’accesso è ancora vietato gli esperti dell’Aia hanno effettuati ispezioni ai piedi all’interno del perimetro del sito e di altri edifici a cui è consentito accedere si legge nella nota non hanno osservato armi pesanti o indicazioni che i droni avrebbero potuto essere lanciati dalla centrale Ma gli esperti dicono che non è ancora consentito accedere a tutte le aree il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto la prima edizione della giornata del laureato e alla premiazione dei laureati eccellenti all’università Sapienza di Roma vi facciamo ascoltare un estratto del suo intervento dopo esserne uscito 60 anni addietro con la seduta di laurea presieduta dalla preside della facoltà di giurisprudenza di Allora l’indimenticabile storico del diritto francese Calasso poc’anzi ricordato con l’intervento del Creatore della mia tesi il maestro ha diritto costituzionale Carlo Esposito è una o ben poco da aggiungere alla alle parole della splendida Lectio del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana on-line in maniera estremamente efficace espresso e è fatto intendere lo spirito della sapienza e il desiderio sollecitato per gli studi per il loro approfondimento chiudiamo con lo sport Coppa Italia ad Allegri due turni di squalifica 5mila euro di multa e procura FIGC che aprono inchiesta il procedimento avviato per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido maciago le immagini della reazione del tecnico Livornese dopo il cartellino rosso durante la partita disputata all’Olimpico hanno fatto il giro del mondo è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa romadailynews

Roma Daily News radio giornale ancora bene ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Roma I have a dream leader politici e giovani a confronto in vista delle elezioni una serie di incontri ospitati dal Parlamento Europeo Commissione Europea che si stanno svolgendo in uno spazio praticamente esperienze Europa David Sassoli di Roma modera Paolo Liguori direttore editoriale di Tgcom24 e si parte proprio nella giornata di oggi e cambiamo argomento Lo sciame sismico che da lunedì in corso Ai Campi Flegrei ha rallentato il suo ritmo ma non è ancora finito secondo il vulcanologo Mauro Di Vito direttore dell’osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di Giusy e Vulcanologia non ci sono segnali che permettano di dire se per quanto tempo Lo sciame proseguirà né se ne segui agli altri ma data la deformazione del suolo che sta interessando L’aria è evidente che ci aspettiamo anche altri eventi in tanta Pozzuoli sono stati sgomberati 13 edifici della quarta e 39 famiglie per quanto a scopo precauzionale anche il carcere femminile di Pozzuoli a causa dei danni alla struttura provocati dalla scossa il fisco torna a mettere sotto la lente la capacità di spesa dei contribuenti per risalire i loro redditi dalle spese per l’auto a quella per la casa dal costo dell’utenza e quello per il possesso di barche scatta di nuovo il possibile utilizzo del redditometro uno strumento che il fisco utilizza per risalire al reddito presunto dei contribuenti persone fisiche era stato sospeso nel 2018 è il decreto che lo riattiva a partire dai redditi 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal viceministro dell’economia Maurizio Leo il maltempo diverse aree del centro nord ne sono nuovamente alle prese con allerta rossa in Lombardia e Veneto precipitazioni forte interessano anche toscane ed Emilia Romagna in estensione al Friuli Venezia Giulia è a Trento e Bolzano con rove particolarmente intensi attività elettrica locali grandinate e raffiche di vento per oggi è stata diramata una allerta Rossa su alcune aree di Lombardia e Veneto arancione sull’Emilia Romagna e gialla su gran parte del centro nord nella pubblica amministrazione le promozioni non saranno decise più soltanto dai concorsi ma anche dai dirigenti quanto afferma il ministro Paolo zangrillo parlando di una piccola rivoluzione che attraverso la valutazione del merito all’obiettivo di rendere attrattivo il pubblico impiego alle nuove generazioni il progetto deve ancora ricevere l’approvazione a livello politico ma zangrillo sottolinea l’ambizione di rendere disponibile un percorso di crescita delle persone che tenga conto non soltanto della necessità di vincere i concorsi e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

