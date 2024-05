Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 35 le famiglie residenti in tre edifici tra Pozzuoli e Bacoli sgomberata in seguito allo sciame sismico e sta interessando i campi Flegrei una precauzione dovuta a causa dell’esistenza del terremoto ai danni riscontrati dei vigili del fuoco a una prima scossa di magnitudo 3.5 registrata alle 19:51 ne sono avvenute complessivamente 150 la più forte come sottolineato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è registrata alle 20:10 ed è stata di magnitudo 4.4 per la zona si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni La conseguenza è stata un fuggi fuggi con moltissime persone che sono scese in strada per il timore di crolli passata la notte considerando le basse temperature dell’alba in molti sono rientrati in casa ed ora il maltempo è ...