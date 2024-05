Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 09 | 10

Roma Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 35 in tre edifici le abitazioni sgomberate in via precauzionale in seguito allo sciame sismico che sta interessando i campi Flegrei lo afferma la prefettura di Napoli per quanto riguarda la viabilità e i sottoservizi non vengono segnalate particolari problemi così come sul piano sanitario una prima scossa di magnitudo 3. romadailynews

Roma Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Teheran in primo piano Raisi presidente dell’Iran è morto nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui viaggiava ieri i corpi del presidente del ministro degli Esteri e delle altre sette vittime dello schianto sono stati intanto recuperati e portati a Tabriz nell’iran nord occidentale il reso noto La mezzaluna iraniana mentre sui social sono state condivise le immagini dei soccorritori che trasportavano i cadaveri su barelle nella foresta Il velivoli precipitato a 20 km dal confine con l’azerbaigian e si sarebbe schiantato contro la cima di una montagna secondo quanto riferiscono i media statali iraniani condividendo un’immagine che mostra il luogo dell’incidente che mostra il velivolo tra gli alberi domani sempre nella città di Fabrizio i funerali del presidente iraniano annullati Inoltre versate giorni nel paese tutti gli eventi e le attività culturali e artistiche la decisione è stata annunciata dal ministero della cultura come riporta la CNN esprimiamo le nostre condoglianze all’iran ha dichiarato il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani ricordando di aver parlato con il ministro degli Esteri iraniano poche settimane fa siamo dispiaciuti ha detto tajani ha aggiunto che non ci sono segnali che possa essersi trattato di un attentato tutto lascia pensare che si sia trattato di un incidente senza condizionamenti esterni il conflitto in Ucraina le forze armate di Kiev controllano circa il 60% nella regione di kharkiv Ma la zona resta nel mirino degli attacchi negli ultimi mesi le forze russe hanno preso l’iniziativa nel conflitto mentre Kiev si trova ad affrontare una grave carenza di riserve armi in parte causata dallo stallo dal congresso statunitense sul pacchetto di aiuti militari le forze di Mosca Hanno lanciato un assalto a sorpresa nella regione di Carpi Il 10 maggio scorso che ha portato alla più grande conquista territoriale in un anno e mezzo funzionario ucraini hanno accusato i soldati russi di aver catturato dozzine di civili e di usarli come scudi umani per difendere Il quartier generale del comando ma la notizia non è stata ancora verificata in modo indipendente torniamo in Italia la cronaca in chiusura è possibile svolta nelle indagini relative all’inchiesta su una bomber l’attentatore che creò il panico nel nord-est tra il 1994 e il 2007 potrebbe avere finalmente un volto dopo che sono stati acquisiti elementi utili Grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici di ultima generazione Dagli esami come riportano i media sarebbero emerse tracce di DNA mitocondriale presente sui reperti trovati nelle zone degli attentati a questo punto si dovrà procedere con la comparazione del profilo genetico dei sospettati 31 Per la precisione 11 sono gli indagati della precedente inchiesta 20 sono invece le persone coinvolte che non risultano indagate era l’ultima notizia Grazie per averci seguito alle news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa

