Importante notizia di calciomercato che può cambiare i piani del Napoli , è scattata la clausola che porta al rinnovo del contratto. Sarà un Napoli tutto nuovo nella nuova stagione. I partenopei hanno l’esigenza di cancellare l’ultima, terribile, annata, che non li ha visti mai gareggiare per nessun reale obiettivo. Il decimo posto in campionato attuale certifica il campionato non solo deludente, ma addirittura fallimentare per gli ormai ex Campioni d’Italia. spazionapoli

Genoa, individuato l'erede di Gudmundsson: può arrivare dal Sassuolo - Genoa, individuato l'erede di Gudmundsson: può arrivare dal Sassuolo - I tifosi del Genoa sembrano ormai rassegnati a dover salutare Albert Gudmundsson. Venerdì sera al Ferraris contro il Bologna, l`ex PSV disputerà quasi certamente. calciomercato

Lazio, ecco quale giocatore può essere sacrificato sul mercato per fare cassa - Lazio, ecco quale giocatore può essere sacrificato sul mercato per fare cassa - Senza Champions la Lazio dovrà trovare altrove i fondi necessari per il mercato estivo. Ci saranno diversi cambiamenti in rosa in vista del prossimo anno. Tudor. calciomercato

Zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - Zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - Festa di compleanno, ma anche di addio. C`è tutto nella serata di ieri, 20 maggio, per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha celebrato i suoi 30 anni con. calciomercato