Ultime notizie Calcio Estero | Kroos dà l’addio al calcio giocato - i convocati dell’Inghilterra per l’Europeo

Importante notizia di calciomercato che può cambiare i piani del Napoli, è scattata la clausola che porta al rinnovo del contratto. Sarà un Napoli tutto nuovo nella nuova stagione. I partenopei hanno l’esigenza di cancellare l’ultima, terribile, annata, che non li ha visti mai gareggiare per nessun reale obiettivo. Il decimo posto in campionato attuale certifica il campionato non solo deludente, ma addirittura fallimentare per gli ormai ex Campioni d’Italia.

spazionapoli