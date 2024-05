Ultima generazione - nuova bravata | sfregiato con vernice arancione il ministero della Salute video

(Di martedì 21 maggio 2024) Nuovo giorno,ha messo in atto un nuovo blitz presso il distaccamento delnel quartiere Eur di Roma. Uno dei manifestanti si è incollato la mano a terra. Per portarlo la via, la polizia, intervenuta sul posto qualche minuto dopo, ha dovuto strappare letteralmente la mano da terra. “Di caldo e di inquinamento si muore”. Questa la frase ritratta nei manifesti appesi da attiviste e attivisti di. I sei attivisti per il clima, oltre a srotolare i manifesti, hanno lanciatocontro l’insegna, macchiando la scritta “”, con ...

