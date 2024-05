(Di martedì 21 maggio 2024) Canale Otto– Il giornalista di Sky Sport, Massimo, è intervenuto in diretta per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ugolini: “Conte I rapporti meno caldi. Manna punta anche a Gasperini” - ugolini: “Conte I rapporti meno caldi. Manna punta anche a Gasperini” - ForzAzzurri.net - Canale Otto- ugolini: "Conte I rapporti meno caldi. Manna punta anche a Gasperini" Il giornalista di Sky Sport, Massimo ugolini, è intervenuto in diretta ... forzazzurri

SKY - Ugolini: "Manna punta su Gasperini e Conte, con quest'ultimo il problema è di principio" - SKY - ugolini: "Manna punta su Gasperini e Conte, con quest'ultimo il problema è di principio" - Massimo ugolini, inviato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Ne Parliamo il Lunedì' a Canale 8: "Gasperini e Conte sono due allenatori giusti perché il nuovo ds dovrà poggiarsi su una ... napolimagazine

SKY - Manna spinge per Gasperini a Napoli. Conte-ADL, problema di "principio" - SKY - Manna spinge per Gasperini a Napoli. Conte-ADL, problema di "principio" - Cosa sta succedendo sul fronte allenatore in casa Napoli: il giornalista di Sky Sport Massimo ugolini ha fatto il punto della situazione. areanapoli