UFFICIALE – La Juventus annuncia l’addio di Manna

Il Napoli si prepara ad accogliere il nuovo dirigente sportivo dopo l’addio consensuale con la Juventus: nuova avventura per Giovanni Manna. Giovanni Manna, figura chiave nell’organigramma della Juventus, ha definitivamente detto addio al club bianconero per intraprendere una nuova sfida con il Napoli . La notizia è stata confermata attraverso un comunicato UFFICIALE diffuso sui canali della Juventus, segnando così la fine di una collaborazione che si è protratta per cinque stagioni. napolipiu

Napoli, non solo Hancko: tutti gli obiettivi di Manna per la difesa - Napoli, non solo Hancko: tutti gli obiettivi di manna per la difesa - Per il d.s. in arrivo manna quello di ricostruire il reparto è uno degli obiettivi primari. Col Feyenoord trattativa per abbassare la richiesta di 30 milioni ... gazzetta