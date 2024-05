UFC - McGregor attacca Topuria | Non è un campione

Leggi tutta la notizia su sportface

Il solito Conor contro tutti ad un mese dal suo attesissimo ritorno sull'ottagono per sfidare Michael Chandler. Il celebre fighter Ufc, fermo da due anni per infortunio, è intervenuto durante un collegamento con la piattaforma Duelbits e ha attaccato duramente uno dei talenti in ascesa del panorama delle arti marziali miste, Ilia, nuovo campione dei pesi piuma: "Fanculo. Non me ne frega niente. Penso che Holloway lo distrugga. Ilia non è un campione. Può avere una cintura, ma è una cintura senza senso se la tiene lui", ha detto McGregor che poi si scaglia contro il suo rivale storico, Khabib Nurmagomedov, che superò l'irlandese per sottomissione: "Lo accoglierò nuovamente nel 'fight game' da cui è scappato".