Ue | fondi Ue legati a riforme economia

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si dice favorevole a subordinare l'accesso ai fondi Ue a riforme economiche nazionali per migliorare la competitività Ue. Avere una "combinazione di riforme e investimenti" ha "portato alla crescita", dice dell'Ngeu in un'intervista al Ft online. "E lo vedete ora nello sviluppo economico di successo che abbiamo in Italia, Grecia e Portogallo".

Castellone: “Non si utilizzano i fondi stanziati nel PNRR per attuare le riforme. Questo governo è in ritardo” “Dal DEF emerge che il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta all’impatto del PNRR. È quindi chiaro che se non si utilizzano i fondi stanziati nel PNRR per attuare le riforme previste, si bloccherà la crescita del Paese. Purtroppo, il rischio è concreto perché questo Governo è in grave ritardo: meno del 4% dei fondi spesi per la sanità, meno dell’1% per la formazione.

