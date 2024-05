Udinese-Empoli - maxi squalifica ad Accardi | ha tentato di aggredire l’arbitro

(Di martedì 21 maggio 2024) Continua il forte strascico di polemiche che ha fatto seguito alla partita fraed. Con i toscani avanti 0-1 a tempo quasi scaduto, per gol su rigore di Niang,ha assegnato un calcio di rigore ai bianconeri che, grazie alla trasformazione di Samardzic, hanno pareggiato i conti al 104?. Momento di forte tensione nel finale che hanno fatto fioccare i provvedimenti del giudice sportivo.per Pietro, direttore sportivo degli azzurri, punito con 15.000 euro di multa e 5 giornate di“per avere, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto alespressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di ...

Caso senza precedenti avvenuto oggi, con L’arbitro che decide di annullare il rigore dopo che era già stato calciato . Tifosi senza parole. Da quando il VAR è entrato a far parte del mondo del calcio, gli errori arbitrali sono senza dubbio diminuiti. A diminuire non sono, però, state le polemiche che continuano ad essere incessanti al termine di quasi ogni partita. rompipallone

Il Borussia Dortmund ha vinto a Gladbach con non poche difficoltà, dovute più alla direzione arbitrale che alla difficoltà per gli avversari. Infatti l’arbitro nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 1-2, ha concesso un secondo rigore alla squadra di Terzic. Sul dischetto si presenta Sabitzer che calcia in rete il pallone. Tutto si svolge secondo consuetudine. ilnapolista

Recanatese-Vis Pesaro di domenica prossima, andata della doppia sfida playout, sarà diretta da Valerio Crezzini di Siena (assistenti Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina, quarto uomo Zanotti di Rimini). Crezzini è un arbitro esperto (4° anno in C) e ha diretto 4 volte i biancorossi: Vis-Cesena 1-2 della scorsa stagione, Vis-Entella 2-1 di quella precedente, Vis-Legnago 2-2 e Gubbio-Vis 1-1 del 2020-21. sport.quotidiano

La classifica senza errori arbitrali, 37ma giornata da record: tre partite falsate - L'arbitro era vicino e ha deciso di non dare il rigore, per cui il Var non è potuto intervenire ma a mio avviso ci poteva stare il penalty". Serie A, la classifica senza errori arbitrali . Ecco la ...

Le partite di oggi, martedì 21 maggio 2024 - Calciomagazine - Arbitro della sfida il signor Matteo Marcenaro della sezione di ... non ci sarebbero infatti supplementari e calci di rigore, ma ad ... In Serie C sono otto le squadre a contendersi l'accesso alle ...