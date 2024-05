Ucraina | Tajani - ‘italiani mai in guerr - armi inviate non verranno usate in Russia’

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Gli italiani non andranno ina, non manderemo alcun soldato italiano a combattere” e “anche gli strumenti militari che diamo agli ucraini sono da usare nel territorio ucraino, non in quello russo”,“a solo a scopo difensivo”. Lo ha ribadito il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, intervenendo a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna). L'articolo CalcioWeb.

La città di Chasiv Yar nell’ Ucraina orientale , bombardata per mesi dalle forze russe, oggi appare completamente distrutta. Lo mostra un filmato ripreso da un drone e pubblicato dall’agenzia internazionale Associated Press: moltissimi edifici sono carbonizzati e rimane intatta solo la cupola dorata di una chiesa, il cui corpo però è stato gravemente danneggiato. ilfattoquotidiano

Secondo il Dipartimento di Stato americano la Russia avrebbe usato un'arma chimica contro l'esercito ucraino. "Accuse odiose e infondate", replica l'ambasciatore di Mosca a Washington. E dopo mesi di pesanti bombardamenti russi, la città orientale strategica di Chasiv Yar appare completamente carbonizzata. L'esercito di Mosca lancia droni kamikaze dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, approfittando del fatto che le forze di Kiev non possono rispondere al fuoco, afferma il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina. liberoquotidiano

Il Dipartimento di Stato americano ha accusato la Russia di aver usato un’arma chimica contro le forze ucraine. Si tratterebbe della cloropicrina, utilizzata anche come pesticida ed è vietata dalla Convenzione internazionale sulle Armi chimiche . Secondo gli Usa, i soldati di Putin la userebbero come “metodo di guerra in Ucraina “. Negli ultimi mesi i soldati di Kiev hanno spesso denunciato l’utilizzo di gas chimici sganciati dai droni per svuotare le trincee e anche un medico militare ha dichiarato di aver trattato qualche intossicazione da lacrimogeno. notizie

La guerra mondiale si avvicina: Usa pronti a inviare soldati formatori in Ucraina - La guerra mondiale si avvicina: Usa pronti a inviare soldati formatori in ucraina - Il capo dello stato maggiore degli Stati Uniti ha affermato che gli Usa potrebbero inviare soldati formatori in ucraina: Nato e Russia sempre più vicini a una guerra mondiale money

Ucraina, Medvedev: "Zelensky obiettivo legittimo per Russia". LIVE - ucraina, Medvedev: "Zelensky obiettivo legittimo per Russia". LIVE - E' ufficialmente scaduto il mandato del presidente ucraino, che resta però in carica visto che la legge marziale impedisce elezioni. Medvedev lo definisce un "usurpatore" e un "obiettivo militare legi ... tg24.sky

Banche europee devono aumentare conformità a sanzioni Usa contro Russia - Yellen - Banche europee devono aumentare conformità a sanzioni Usa contro Russia - Yellen - FRANCOFORTE (Reuters) - La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha esortato i dirigenti delle banche europee a intensificare gli sforzi per conformarsi alle iniziative volte a bloccare l'eva ... msn