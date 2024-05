(Adnkronos) – Sono almeno sette le persone rimaste ferite in attacchi russi che nella notte hanno colpito la città di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina. Lo denuncia via Telegram il governatore della regione, Oleh Synyehubov. "Il nemico ha attaccato Kharkiv tutta la notte", afferma. Frammenti di droni abbattuti dalla difesa aerea ucraina sono caduti in diverse zone […] L'articolo Ucraina-Russia, notte di attacchi a Kharkiv: “Abbattuti decine di droni” proviene da Webmagazine24.

