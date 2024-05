Ucraina - Medvedev contro Zelensky | Obiettivo legittimo per la Russia

(Adnkronos) – "Volodymir Zelensky, in quanto capo di un regime ostile, è un obiettivo militare legittimo per la Russia". Mosca mette il presidente ucraino nel mirino per l'ennesima volta. Lo fa con le parole di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, all'agenzia Tass alla vigilia di una data particolare. Il mandato di Zelensky, […] L'articolo Ucraina, Medvedev: “Zelensky obiettivo militare legittimo per Russia” proviene da Webmagazine24.

