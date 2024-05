Ucraina - Germania | Spesa per aiuti militari aumenterà di 3,8 mld € - la deputata Wagenknecht | Nessun ucraino è più disposto a combatte -e, ci portate nell' abisso

Nel 2022 gli Stati Ue hanno comunicato di aver speso circa 228 miliardi di euro complessivi per aiuti di Stato , comprese anche le misure di crisi relative alla pandemia e alla guerra in l'Ucraina. L'importo corrisponde all'1,4% del Pil Ue e rappresenta una riduzione del 34,8% dai 349,7 miliardi di euro del 2021. E' quanto emerge dal Quadro di valutazione sugli aiuti di Stato pubblicato dalla Commissione europea. quotidiano

Un disegno di legge che fornisce 3,2 miliardi di euro di misure di sgravi fiscali alle imprese in Germania è stato approvato dalla Camera alta del Parlamento tedesco, il Bundesrat, ponendo fine a mesi di lotte tra il governo di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz, le Regioni e i partiti di opposizione. Lo riportano vari media. La legge detta "pacchetto per la crescita" (Wachstumspaket) mira ad alleggerire il carico fiscale e burocratico per rafforzare la competitività del Paese come sede di attività economiche proprio mentre la Germania, la più grande economia europea, è sull'orlo della recessione tecnica.

