Ucraina | Consiglio Difesa - sostegno Italia contro invasor - argine per sicurezza Europa

(Adnkronos) – L’Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv, la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia, almeno per ora, non paga. E’ il quadro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea al termine della giornata, caratterizzata da nuove operazioni delle forze di Mosca nell’oblast di Kharkiv, fulcro della guerra da 10 giorni.

