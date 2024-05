Ucraina | Consiglio Difesa - sostegno Italia contro invasor - argine per sicurezza Europa

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio supremo di Difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell'Italia al Paese aggredito nella sua Difesa contro l'invasore. Da oltre due anni il popolo ucraino si pone come argine a una deriva che minaccia la sicurezza e la stabilità in Europa. Rimane necessario ricercare le prospettive che aprano la via a una pace giusta e duratura in conformità al diritto internazionale".

(Adnkronos) – L’Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv, la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia, almeno per ora, non paga. E’ il quadro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea al termine della giornata, caratterizzata da nuove operazioni delle forze di Mosca nell’oblast di Kharkiv, fulcro della guerra da 10 giorni.

