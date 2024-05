Uccise tre donne e con i resti preparava saponette e dolci da offrire alle signore del paese Le foto inedite della saponificatrice di Correggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Attirava lesole delnel suo appartamento dicon false promesse e poi le uccideva a colpi d’ascia e martello. Le sue vittime venivano poi bollite con la soda caustica per farne del sapone: non è la trama dell’ultimo film di Stephen King ma la storia di Leonarda Cianciulli, passata alla storia come “ladi”. Il quotidiano “La Nuova Ferrara” ha pubblicato, pochi giorni fa, due sue, finora, scattate l’8 luglio 1970, appena tre mesi prima che morisse. Sono contenute in uno dei numerosi fascicoli carcerari e clinici intestati alla Cianciulli, per un migliaio di carte complessive, ritrovati in 15 anni di lavoro dall’editore ferrarese Fausto Bassini. “Nella sua ultima immagine che ci resta, nonostante sia stata ...