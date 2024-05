Ubriaco armato di coltello e forbici minaccia passanti fuori dal maniero di San Domenico | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Legnano (Milano), 21 maggio 2024 –in mano, completamentee riverso sul volante, sostava su un furgone a pochi passi daldi San, dove poco prima avevato dei ragazzi. L’episodio è accaduto domenica e ha portato alla denuncia dell’uomo, un 52enne italiano. Nel corso della notte di domenica, infatti, gli agenti della volante del Commissariato di Polizia via Gilardelli hanno individuato l’uomo in via Nino Bixio, seduto sul sedile anteriore di un furgone parcheggiato in strada. Il 52enne teneva in mano unda cucina. Poco prima era stato segnalato al 112 da alcuni giovani deldi Sanche avevato con ile con una forbice da lavoro. L’uomo, ...