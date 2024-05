Turbolenza in volo | cos' è - quanto è pericolosa e perché in estate è frequente

Un passeggero morto e altri 30 feriti. E’ il bilancio di un tragico incidente che ha coinvolto un aereo mentre era in volo . Il drammatico evento si è verificato poco fa. Secondo quanto si apprende l’apparecchio è stato colpito da una grave Turbolenza . A bordo è scoppiato il panico. L’aereo, che trasportava 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, ha dovuto effettuare un Atterraggio di emergenza in una località intermedia. caffeinamagazine

A causa di una Forte perturbazione temporalesca un Boeing di linea è stato costretto ad un atterraggio di emergenza Le famigerate e tanto temute da piloti, ma soprattutto dai passeggeri più impressionabili, turbolenze non sono altro che forti scossoni a cui viene sottoposto l’aeroplano, causati principalmente da correnti d’aria ascendenti o discendenti che coinvolgono il velivolo, ed è per colpa loro, se mentre viaggiamo avvertiamo i caratteristici “sobbalzi, che in alcune situazioni possono risultare anche molto pericolosi per l’incolumità dei passeggeri a bordo, soprattutto senza la cintura di sicurezza allacciata.

