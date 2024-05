Truffa l' anziano zio e gli svuota il conto - sequestrato alla nipote mezzo milione di euro

Avrebbe prosciugato il conto della nonna e dello zio, entrambi disabili. Bonifici e assegni per un totale, in base alle indagini della Guardia di finanza, di 111mila euro. Che, su disposizione del gip di Spoleto, sono stati sequestrati all’indagato. I finanzieri di Perugia, nei giorni scorsi, hanno eseguito il sequestro in seguito alla richiesta della Procura di Spoleto, in conseguenza delle indagini che hanno fatto seguito alla denuncia presentata dall’amministratore di sostegno di una signora ultranovantenne e di suo figlio sessantenne, entrambi con problemi psichici, che vivono insieme a Cannara.

lanazione