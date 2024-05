’Treartistesei’ - alla Rocca le opere tutte al femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) UMBERTIDE – Si chiamala mostra inaugurata– Centro per l’Arte contemporanea e dedicata alledi Rosetta Berardi, Francesca Dondoglio e Valentina Palmi. Una esposizione tutta "in rosa" sulla scia di altre sei, dal 2015 ad oggi, che hanno inaugurato un filone dedicato all’artee ale sue peculiarità e sfumature e, nel caso specifico diverse poetiche e differenti tecniche che caratterizzano i lavori di Berardi, Dondoglio e Palmi. "Treartistesei" si presenta quindi come la "summa" di tre "personali" di donne provenienti da diverse parti d’Italia e che offrono un ampio spaccato dell’arte contemporanea, dall’astrazione al concettuale, dmonocromiafigurazione. "Ogni opera esposta – dicono gli ...