Tre anni senza Giuliano Scabia | il teatro italiano gli deve molto

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 21 maggio è ricorso il terzoversario della scomparsa di(1935-2021), poeta, drammaturgo, romanziere, docente universitario. Ma è davvero scomparso? Forse, come ama dire la moglie Cristina Giglioli, si è soltanto “reso invisibile”. In effetti, se guardiamo alla quantità e qualità delle iniziative che lo hanno riguardato negli ultimi tre, anche grazie alla Fondazione a lui intitolata, dobbiamo constatare che la sua preluminosa non è mai venuta meno. In particolare, colpisce la vera e propria ondata d’amore che si è sollevata da allora grazie a tanti allievi, collaboratori, colleghi, amici, semplici ammiratori di più generazioni, riversandosi sui suoi testi: poetici, teatrali, narrativi.rappresenta una delle figure di punta della cultura ...