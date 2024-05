Trasporti - Grimaldi Alis | Transizione ecologica sia più concreta e non ideologica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ?Oggi in questa occasione emergeranno numerose riflessioni riferite alla, che auspichiamo sia sempre piùe menosi impegna da sempre in questo senso e negli anni è cresciuta molto, fino a contare oggi oltre 2300 imprese e realtà di trasporto, logistica e servizi alle imprese, 82 miliardi di euro di fatturato aggregato, 261.000 lavoratori. Ogni giorno, infatti, con i nostri imprenditori e i nostri lavoratori operiamo per evidenziare la strategicità del settore logistico, in cui lavorano oltre 6 milioni di persone in Europa di cui 1,16 solo in Italia e per offrire servizi di trasporto, logistica, digitalizzazione, consulenza e formazione efficienti e sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. ...