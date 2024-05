Trasporti - Angelilli Lazio | Settore strategico a rischio per crisi internazionale

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – “In questo momento in Italia èparlare di logistica, di trasporto, di reti e di servizi alle imprese. Mai come in questo momento dobbiamo sentirci una squadra perché la situazionerischia di interferire su tutto lo sviluppo economico, anche le reti rischiano di essere messe in una situazione complessa. Alla Commissione

l’Italia partecipa alla 50esima edizione della Fiera internazionale di Tripoli come partner strategico . L’ambasciatore d’Italia a Tripoli , Gianluca Alberini, e il sottosegretario all’Economia e al Commercio libico, Saad Hnesh, hanno aperto sabato la conferenza sul Made in Italy, con l’Agenzia Ice e la Camera di Commercio italo-libica, secondo quanto riferisce l’Ambasciata d’Italia su X. ildenaro

Finanziamento di Regione per la diga, presidente ad interim Piana: “È fondamentale procedere” - Finanziamento di Regione per la diga, presidente ad interim Piana: “È fondamentale procedere” - "I lavori per la nuova Diga foranea di Genova proseguono in base al cronoprogramma. Si tratta di un'infrastruttura strategica per l’intero continente europeo. Davanti a noi abbiamo un cambiamento epoc ... genova3000

Fincantieri avvia Maestral negli Emirati Arabi Uniti con Edge Group - Fincantieri avvia Maestral negli Emirati Arabi Uniti con Edge Group - Fincantieri si rafforza negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo navale di Trieste ha lanciato ufficialmente con Edge Group, uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, la joint ... startmag

Einstein Telescope, Bernini-Todde: strategico per Italia e Sardegna - Einstein Telescope, Bernini-Todde: strategico per Italia e Sardegna - Roma, 21 mag. (askanews) – Il progetto Einstein Telescope è strategico per l’Italia e la Sardegna. Ne sono convinti il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e la presidente del ... askanews