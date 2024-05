Traffico Roma del 21-05-2024 ore 20 | 00

Luce Verde Roma Bentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi nei graduale diminuzione il Traffico su entrambe le carreggiate per Traffico ma soprattutto per un precedente incidente Code in uscita dalla capitale sull’autostrada Roma Fiumicino tra via della Magliana e il raccordo anulare Provenendo dall’Eur un incidente anche sulla Pontina in direzione di Aprilia qui nell’ultima ora code tra via di Trigoria è lo svincolo di via Pontina Vecchia sul tratto Urbano della A24 il Traffico presente in direzione del grande raccordo anulare rimane maggiormente concentrato in prossimità dello svincolo di Tor Cervara rallentamenti sempre per Traffico intenso su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni stessa situazione anche sulla tangenziale est tra via delle Valli e la Salaria in direzione stadio a Roma città nel dettaglio sulla circonvallazione Tuscolana Momentaneamente chiuso al Traffico il tratto in prossimità di via Quintilio Varo tutte le notizie su Roma.

Luce Verde Roma Bentrovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare continuano gli spostamenti dell’orario di punta in assenza di altri disagi per Traffico ma soprattutto per una precedente incidente ulteriori disagi in uscita dalla capitale sull’autostrada Roma Fiumicino tra via della Magliana e il raccordo anulare Provenendo dall’Eur sul tratto Urbano della 24 Traffico in uscita da Roma in prossimità dello svincolo di Tor Cervara mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni a Roma città nel dettaglio sulla circonvallazione Tuscolana momentaneamente chiuso al Traffico il tratto in prossimità di via Quintili io Varo al Flaminio prosegue su Viale Della Vignola il divieto di transito per i lavori di potatura tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia il termine degli interventi è previsto per il 24 maggio chiusa anche via di Torpignattara in questo caso per lavori in corso tra via Francesco Baracca e via Casilina tutte le notizie su Roma.

