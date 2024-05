Traffico Roma del 21-05-2024 ore 15 | 30

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in uscita da Roma segnalato anche un incidente rallentamenti per Traffico intenso sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo in corso lo ricordiamo uno sciopero dei taxi con siti in Piazza San Silvestro possibili deviazioni per diverse linee bus di zona proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviata la linea bus 649 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.

