Traffico Roma del 21-05-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 21 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un incidente sul tratto Urbano della 24L’Aquila code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in direzione del Grappa prudenza anche lungo il raccordo anulare in carreggiata interna camion in panne con code tra le uscite Laurentina è via del mare Oggi è sciopero nazionale dei taxi ala protesta è prevista sino alle ore 22 garantiti solo i servizi per le categorie protette fino alle ore 17 in corso una manifestazione in piazza San Silvestro non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per ilche per più di 10 linee bus in zona proseguono gli interventi di potatura al Flaminio in viale del vignola con chiusura alfino alle ore 17 tra Piazza ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati attenzione sul raccordo anulare per un incidente in carreggiata esterna a rallentamenti code tra le uscite Salaria cassie tra Bivio Roma Fiumicino e Tiburtina in interna Traffico rallentato in coda tra via di Settebagni è il bivio per la Roma Fiumicino incolonnamenti di rilievo su via Flaminia per un incidente tra Labaro e Corso Francia trafficato in coda al viadotto della Magliana da Parco de’ Medici verso via Laurentina lungo il tratto Urbano della 24 file da Tor Cervara in direzione del grab verso la tangenziale est abbiamo code a partire dallo svincolo di Sette Camini della Roma L’Aquila ancora in tangenziale code dal bivio con la 24 in direzione dello Stadio Olimpico fino alla galleria Giovanni XXIII mentre in direzione San Giovanni abbiamo file fino a viale Castrense la polizia locale Ci segnala per un incidente la chiusura di via Domenico Baccarini a partire dal bivio con via Leopoldo Micucci incidente code anche su via Portuense tra Clivo Portuense e via delle Mura Portuensi lo stesso su via della Pisana incolonnamenti per incidente tra il Gra e via del Ponte del Pisano nelle due direzioni su via Pontina ancora code a tratti tra Pomezia e via Cristoforo Colombo in direzione Eur per i dettagli di queste e di altre notizie consultate il sito Roma . romadailynews

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità proseguono le potature in viale della Policlinico la strada è chiusa al Traffico tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università Sono deviati bus della linea 649 che saltano complessivamente 6 fermate potature in corso anche al Flaminio in viale del vignola sino alle 17 prevista la chiusura al Traffico tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia in questo caso a cambiare itinerario è la linea 910 proveniente da Piazza Mancini è in corso lo sciopero nazionale dei tassisti la protesta è iniziata alle 8 e andrà avanti sino alle 22 a Roma dalle 11 in programma una manifestazione in piazza San Silvestro fino alle 17 circa possibili chiusura al Traffico deviazioni o limitazioni per 14 linee del trasporto pubblico sabato pomeriggio dalle 14:30 invece corteo in centro Promosso dal Movimento contro ogni forma di violenza di genere non una di meno i manifestanti sfileranno da piazza Vittorio a Piazza Bocca della Verità per chiedere la completa attuazione della legge 194 possibili chiusura al Traffico deviazioni per i bus aggiornamenti su Roma mobilita. romadailynews

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto rallentamenti e code lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina in interna tra Casilina e via del mare ancora intensa la circolazione sulle consolari Cassia con code a tratti tra l’olgiata e Tomba di Nerone su via Flaminia via Salaria in fila rispettivamente da via di Grottarossa a Corso Francia deve di Villa Spada la tangenziale est sulla stessa tangenziale e brevi code a tratti da Salaria a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico sono ancora diverse le segnalazioni della polizia locale incidente code su via Tiburtina nei pressi di via Ponte Mammolo lo stesso su via Casilina file per incidente all’incrocio con via del Ponte di Pantano è ancora su via Tuscolana incolonnamenti per un sinistro a via Cartagine fino alle ore 17 di Oggi prevista una manifestazione in piazza San Silvestro in programma un sittin’ da parte dei taxi oggi in sciopero anche a Roma sino alle ore 22 non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per il Traffico che per le linee bus di zona trasporto rallentato il servizio delle metro B e B1 per dettagli su queste altre notizie consultate il sito Roma . romadailynews

Incidente Roma, Via della Pisana bloccata per schianto tra autobus 808 e tir: il video - Incidente roma, Via della Pisana bloccata per schianto tra autobus 808 e tir: il video - A roma, in Via della Pisana, il traffico è in tilt a causa di un grave incidente che ha coinvolto un autobus ed un tir: ecco cosa è successo ... la7

Incidente in via della Pisana, schianto fra tir e autobus: traffico in tilt a Roma - Incidente in via della Pisana, schianto fra tir e autobus: traffico in tilt a roma - Lo scontro questa mattina, martedì 21 maggio 2024. Un mezzo pesante ha sbandato e ha colpito un autobus della linea 808 in via della Pisana, all'altezza del civico 996. In quel punto c'è una curva che ... fanpage

Incidente in corso Roma a Moncalieri: auto ribaltata e due persone ferite - Incidente in corso roma a Moncalieri: auto ribaltata e due persone ferite - Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio, in corso roma a Moncalieri. Due i veicoli coinvolti (uno dei quali si è ribaltato), altrettante persone ferite in modo lieve ma traffico a ... torinoggi