Traffico Roma del 21-05-2024 ore 10 | 00

(Di martedì 21 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati attenzione sul raccordo anulare per un incidente in carreggiata esterna a rallentamenti code tra le uscite Salaria cassie tra BivioFiumicino e Tiburtina in internarallentato in coda tra via di Settebagni è il bivio per laFiumicino incolonnamenti di rilievo su via Flaminia per un incidente tra Labaro e Corso Francia trafficato in coda al viadotto della Magliana da Parco de’ Medici verso via Laurentina lungo il tratto Urbano della 24 file da Tor Cervara in direzione del grab verso la tangenziale est abbiamo code a partire dallo svincolo di Sette Camini dellaL’Aquila ancora in tangenziale code dal bivio con la 24 in direzione dello Stadio Olimpico fino alla galleria Giovanni XXIII mentre in direzione San Giovanni abbiamo file fino a viale Castrense ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare due le segnalazioni di incidente il primo sulla carreggiata esterna con incolonnamenti tra le uscite Salaria Cassia altro incidente in interna fili tra Casilina e Bivio Roma Fiumicino incolonnamenti di rilievo su via Flaminia anche per un incidente tra Labaro e Corso Francia a Roma e Milano Agia sciopero dei taxi sino alle ore 22 durante la protesta garantiti solo i servizi per le categorie protette dalle ore 11 alle 17 è prevista una manifestazione in piazza San Silvestro in programma un sit-in non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per il Traffico che per più di 10 linee bus in zona proseguono gli interventi di potatura al Flaminio in viale della mignola con chiusura al Traffico tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia dalle ore 730 alle 17 deviata alla linea 910 come i bus provenienti da piazza Mancini chiudiamo con il maltempo sta piovendo su diverse aree della capitale resta valido per la matita odierna l’avviso di allerta gialla della Protezione Civile attivo da ieri per rischio anche di temporali in tutta l’area del bacino di Roma In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma romadailynews

schianto fra camion e autobus in via della Pisana a Roma , dove è rimasto coinvolto un bus della linea 808. Sul posto i caschi bianchi per gestire il traffico , in tilt dopo lo scontro.Continua a leggere fanpage

Tir sbanda e va a sbattere contro autobus, incidente a Via della Pisana - Tir sbanda e va a sbattere contro autobus, incidente a Via della Pisana - Vetri in frantumi per l’autobus di roma Tpl e grande spavento per i passeggeri ... Ci sono ripercussioni al traffico con code in entrambe le direzione nel tratto compreso tra il Raccordo anulare e via ... roma.repubblica

Incidente in via della Pisana, schianto fra tir e autobus: traffico in tilt a Roma - Incidente in via della Pisana, schianto fra tir e autobus: traffico in tilt a roma - Lo scontro questa mattina, martedì 21 maggio 2024. Un mezzo pesante ha sbandato e ha colpito un autobus della linea 808 in via della Pisana, all'altezza del civico 996. In quel punto c'è una curva che ... fanpage

Incidente via della Pisana: tir contro bus di linea - Incidente via della Pisana: tir contro bus di linea - Incidente stradale a La Pisana. Un tir contro un autobus in servizio della linea roma Tpl. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8:30 di stamattina, martedì 21 maggio. Secondo i primi accertamenti ... romatoday