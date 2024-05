Traffico Roma del 21-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare due le segnalazioni di incidente il primo sulla carreggiata esterna con incolonnamenti tra le uscite Salaria Cassia altro incidente in interna fili tra Casilina e BivioFiumicino incolonnamenti di rilievo su via Flaminia anche per un incidente tra Labaro e Corso Francia ae Milano Agia sciopero dei taxi sino alle ore 22 durante la protesta garantiti solo i servizi per le categorie protette dalle ore 11 alle 17 è prevista una manifestazione in piazza San Silvestro in programma un sit-in non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per ilche per più di 10 linee bus in zona proseguono gli interventi di potatura al Flaminio in viale della mignola con chiusura al ...