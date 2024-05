Torta morbida alle ciliegie | una fetta tira l’altra!

Torta con 1 uovo : altissima e morbida. In pochi minuti la impasti! Un dolce facile e veloce da fare che mette tutti d’accordo è la Torta con 1 uovo . L’impasto di questa Torta è pronto in 5 minuti e alla fine sono contenti grandi e piccini. Il risultato infatti è soffice e delizioso e non ha nulla da invidiare ai dolci più elaborati. I procedimenti sono semplici e veloci e tutto è ancora più semplice grazie alla video-ricetta disponibile alla fine della pagina. donnaup

Torta di riso al cioccolato: senza farina ne lievito, morbida e golosa! Ed è anche un dolce gluten free, perfetto per i celiaci. Non contiene, infatti, neppure un grammo di farina, niente lievito, ed è semplice da realizzare. Come è facile immaginare, ci servirà il riso che va utilizzato cotto. Scegliamo quello per zuppe, come l’originario. Non sciacquiamolo prima, non serve per questa preparazione.

