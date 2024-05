Torna dal 17 al 20 giugno il Rome Chamber Music Festival 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (askanews) – Quattro giorni per quaranta giovani talenti da tutto il mondo, guidati dall’eclettico violinista americano Robert McDuffie, fondatore e direttore artistico del, per un’intensa maratona cameristica trasversale ai generi, dal Barocco alle trascrizioni cameristiche dai Maneskin, nel più antico e nobile teatro storico della città, il Teatro Argentina. Che, grazie a, alla sua originale vocazione settecentesca, laa. Candidato ai Grammy, vincitore dell’Emmy Award, dedicatario del celebre Concerto per Violino N.2 di Philip Glass (noto anche come The American Four Season), dedicatario del Concerto per violino, rock band ed orchestra d’archi di Mike Mills dei R.E.M, Robert McDuffie è una star ...