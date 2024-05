Toni Kroos – Real Madrid e Germania si ritireranno dopo Euro 2024

Torna Toni Kroos in Nazionale e la Germania va: due vittorie su due per la Mannschaft in questa sosta, che ha visto il centrocampista del Real ... calciomercato

Julian Nagelsmann ha annunciato i convocati per la doppia amichevole della Germania contro Francia (23 marzo) e Olanda (26 marzo). Tra questi ci sono ben sei debuttanti e, a tre anni dall’addio dopo gli Europei, Toni Kroos, che ha dato la sua disponibilità nelle scorse settimane in vista di Euro2024 che si giocherà in Germania. La grande sorpresa è l’assenza invece di Leon Goretzka, al quale è stato preferito un suo compagno di squadra, il più giovane Aleksandar Pavlovic, alla prima chiamata come Anton, Mittelstadt, Undav, Beier e Beste.

